Пермь, , 12:38 — REGNUM В Пермском крае выявили 670 новых заражений коронавирусом, сообщает 28 октября оперштаб по борьбе с CОVID-19. Это максимальный показатель с начала пандемии.

Коронавирус Permkrai.ru

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Днем ранее в регионе фиксировали 662 носителя коронавируса. С начала пандемии общее число выявленных заражений достигло 117 724.

Выздоровели 100 030 пермяков. На сегодняшний день в COVID-отделениях находятся 4428 пациентов. Состояние 517 человек оценивается как тяжелое. Из них 207 подключены к аппаратам ИВЛ.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 5 695 человек. За последние сутки зарегистрировано 29 смертей.

Напомним, во время бюджетного послания депутатам Заксобрания 28 октября губернатор Дмитрий Махонин заявил о кадровом голоде в больницах при отсутствии проблем с разворачиванием коек и оснащением больниц.

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