Симферополь, , 12:35 — REGNUM Снизить туристический поток в Крым на период нерабочих дней удалось благодаря дополнительным ограничительным мерам. По данным республиканского министерства курортов и туризма, опубликованным 28 октября, бронирование в местах размещения на территории региона снизилось на 15−20%.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

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«С начала недели мы наблюдаем некоторое снижение спроса, на данный момент бронирование отдыха в Крыму снизилось на 15−20%. Это подтверждают наши ежедневные мониторинговые выезды на объекты, общение с отельерами в режиме ВКС», — прокомментировал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября в Крыму ввели целый ряд ограничений, в том числе при заселении в гостиницы и пансионаты — от приезжающих теперь требуют документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения) и сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-код. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что попросил Минтранс РФ не открывать дополнительные рейсы в Крым на начало ноября.