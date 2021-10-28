Москва, , 12:35 — REGNUM Пандемия коронавируса способствовала тому, что компании стали чаще стимулировать работников болеть дома, а не на работе. По сравнению с 2015 годом их число выросло на 10%, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

За работой CurrencyFair

В настоящее время каждый четвертый руководитель (25%) стимулирует сотрудников болеть дома и не приносить инфекции на работу. Доплачивают заболевшим определенные суммы сверх зарплаты 17%, выбирают другие методы (например, предлагают работать удаленно без оформления больничного) 8%.

Доплаты работникам, оформляющим больничный, чаще практикуются в сферах услуг и строительства — 21% и 20% соответственно. Тех, кто действует иными методами (предложения временно поработать из дома), больше всего среди IT‑ и телекоммуникационных компаний (29%). Выплачивают положенные по Трудовому кодексу суммы чаще на производстве (73%).

Опрос проведен 23 сентября — 25 октября 2021 года. Опрошены 1600 работающих граждан РФ старше 18 лет в 330 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России треть руководителей компаний (33%) поощряет сотрудников за вакцинацию от COVID-19.

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