Кяхтинский район, Бурятия, 28 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Бурятии вынесен приговор 39-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве престарелой родственницы, находящейся в беспомощном состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

(сс) Cristian Newman Старушка

По данным следствия, обвиняемый жил в Кяхтинском районе вместе с матерью и её 82-летней парализованной после болезни сестрой. 14 сентября 2020 года он распивал спиртное, после чего вернулся домой и лёг спать, однако уснуть ему мешал храп тёти.

«Со злости около полуночи злоумышленник вскочил с кровати, подбежал к женщине, нанёс ей удар кулаком по лицу, после чего обхватил шею потерпевшей руками и задушил», — отметили в ведомстве.

В результате мужчина признан виновным. Верховный суд Бурятии приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.