Козельск, Калужская область, , 14:50 — REGNUM Уровень газификации Калужской области в октябре 2021 года составил 79,9%. Планируемый уровень газификации на 1 января 2022 года — 80%, сообщили 28 октября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Торжественный пуск газа на железнодорожной станции Шепелево Козельского района Фото министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

Накануне состоялся торжественный пуск газа на железнодорожной станции Шепелево Козельского района. За счет средств ПАО «Газпром» построен и введён в эксплуатацию объект «Газопровод межпоселковый от города Сосенский к железнодорожной станции Шепелево — деревня Сенино Первое — дере Сенино Второе Козельского района Калужской области» протяженностью 13,9 километра.

За счёт средств областного бюджета в 2020 году построены уличные сети в железнодорожной станции Шепелево и в деревне Сенино-Второе, в 2021 году — уличные сети в деревне Сенино-Первое. Это позволит газифицировать 81 домовладение. Теперь жителям необходим подключаться к газовым сетям. Сейчас только 16% домовладений, расположенных на трассе межпоселкового газопровода, готовы к приему газа. За счет средств областного бюджета в 2021 году планируется построить около 105 километров уличных газопроводов стоимостью 220 млн рублей.

В 2021 году в Калужской области за счет средств ПАО «Газпром» предусмотрено финансирования работ по проектированию и строительству межпоселковых газопроводов в размере 4,7 млрд рублей. В настоящее время осуществляется строительство 18 межпоселковых газопроводов протяженностью 310 км. Проектируются 85 межпоселковых газопроводов протяжённостью 815 км с завершением проектирования в 2022—2023 годах.

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