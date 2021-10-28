Уфа, , 12:37 — REGNUM Спасатели Уфы выезжали по тревоге в государственный концертный зал Башкирии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Театр

Сообщается, что днем сотрудники спасательного ведомства по повышенному номеру 3 пожара выезжали в государственный концертный зал Башкирии.

Прибыв на место происшествия, было установлено, что в буфете на втором этаже здания подгорела пища. Никто не пострадал.

«С буфета самостоятельно эвакуировались пять человек, до прибытия пожарной охраны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что эвакуация из здания не проводилась.