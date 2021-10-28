Москва, 28 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В России нельзя говорить об ипотечной недокредитованности населения, так как его уровень доходов не позволяет покупать жилье всем, кто желает это сделать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова. Так она прокомментировала высказывание руководителя Сбербанка Германа Грефа о том, что «сильно мы недокредитованы» и что ипотека в РФ пока по отношению к ВВП находится на очень низком уровне.

AlexanderStein Ипотека

«В начале года резкий рост объемов ипотечного кредитования вызывал беспокойство ЦБ, однако действительно доля ипотеки в ВВП у нас ниже, чем в развитых странах, более чем в два раза. Нельзя назвать это «недокредитованностью», так как уровень доходов нашего населения пока не позволяет приобретать жилье всем тем, кто желает это сделать, — сказала Седова. — Кроме того, стоит ожидать дальнейшего роста ипотеки в ВВП, и этому будет способствовать множество факторов, в том числе рост реальных располагаемых доходов населения и даже готовность населения к такого важному шагу».

По ее словам, новое поколение жителей РФ не боится приобретать жилье в ипотеку, и считает этот шаг инвестиционно-привлекательным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ипотека едва ли может стать драйвером экономического роста России.