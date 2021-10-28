Асунсьон, , 12:31 — REGNUM Против проведения чемпионата мира по футболу каждые два года выступили сборные стран Южной Америки. Об этом 28 октября сообщается на сайте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Южная Америка из космоса НАСА

В заявлении отмечается, что страны, входящие в состав КОНМЕБОЛ, выступили против проведения ЧМ по футболу раз два года.

«Десять стран, входящих в КОНМЕБОЛ, подтверждают, что они не будут участвовать в чемпионате мира, который проводится каждые два года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что нет никаких причин, преимуществ или оправданий для продвигаемых Международной федерацией футбола (ФИФА) изменений.

В КОНМЕБОЛ считают, что проект ФИФА проект отворачивается от 100-летней мировой футбольной традиции, игнорируя историю чемпионатов мира.

«Мы поддерживаем действующий формат проведения ЧМ с его условиями и системами классификации. Мы считаем нынешнюю модель успешной. Она основана на спортивных достижениях и вознаграждает команды за усилия, талант и планомерную работу», — сказано в заявлении.

Напомним, в настоящее время чемпионат мира по футболу проводится раз в четыре года. Однако в ФИФА заявили о намерении проводить турнир каждые два года. Это вызвало резкую реакцию многих стран, некоторые их которых заявили о намерении выйти из ФИФА.

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