Асунсьон, 28 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Против проведения чемпионата мира по футболу каждые два года выступили сборные стран Южной Америки. Об этом 28 октября сообщается на сайте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

НАСА Южная Америка из космоса

В заявлении отмечается, что страны, входящие в состав КОНМЕБОЛ, выступили против проведения ЧМ по футболу раз два года.

«Десять стран, входящих в КОНМЕБОЛ, подтверждают, что они не будут участвовать в чемпионате мира, который проводится каждые два года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что нет никаких причин, преимуществ или оправданий для продвигаемых Международной федерацией футбола (ФИФА) изменений.

В КОНМЕБОЛ считают, что проект ФИФА проект отворачивается от 100-летней мировой футбольной традиции, игнорируя историю чемпионатов мира.

«Мы поддерживаем действующий формат проведения ЧМ с его условиями и системами классификации. Мы считаем нынешнюю модель успешной. Она основана на спортивных достижениях и вознаграждает команды за усилия, талант и планомерную работу», — сказано в заявлении.

Напомним, в настоящее время чемпионат мира по футболу проводится раз в четыре года. Однако в ФИФА заявили о намерении проводить турнир каждые два года. Это вызвало резкую реакцию многих стран, некоторые из которых заявили о намерении выйти из ФИФА.