Биробиджан, , 12:46 — REGNUM В Еврейской автономии количество жителей, скончавшихся от коронавируса, за сутки увеличилось на 16. В оперативном штабе области по коронавирусу такой большой прирост объяснили тем, что в статистику были включены 13 ранее умерших пациентов, сообщает 28 октября корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ковидных госпиталях региона заняты 83,5% мест. Болеют COVID-19 848 жителей Еврейской автономии, в том числе 232 — госпитализированы. Пневмонию лечат у 320 пациентов. За сутки количество заразившихся увеличилось на 42 человека.

Всего за время пандемии от коронавируса скончались 450 жителей Еврейской автономии, заболели COVID-19 — 7 776 человек. Цифры впечатляют в сравнении с Амурской областью, где заразились 39 263 жителя, из них погибли — 480.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев недоволен тем, как глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн организовал работу по предупреждению распространения COVID-19. В регион отправят бригаду специалистов, которые оценят, что было сделано не так и кого нужно наказать.