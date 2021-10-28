Минск, , 12:30 — REGNUM Белоруссия жестким образом будет реагировать на попытки продвинуть войска к ее западным границам. Об этом 28 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым, его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Последний факт (наверное, и в России заметили): с нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков «Леопард». Наверное, вы удивитесь такому. Но как с танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай — границам Союзного государства. Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко предупредил, что в этой ситуации Минск будет ожидать некоторое время и предупредит власти Польши, а затем подвинет ближе к границам свое вооружение.

«Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны. Мы знаем, чего они хотят», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России состоится, как это и было запланировано, 4 ноября.