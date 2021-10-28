Москва, 28 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. По крайней мере с 2023 года регионы перестанут нести издержки от последствий закона по консолидированных группах налогоплательщиков (КГН). Об этом 28 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

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«Мы этот вопрос отработаем в комитете по бюджету ситуацию с КГН — она точно отменяется в 2023 году», — заявил Силуанов.

«Ваше поручение есть, мы его отработаем в ближайшее время с Андреем Михайловичем (Макаровым) и комитетом», — указал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что большое количество регионов просят отмены закона о КГН, потому что это увеличит поступления в бюджет.

«Там, где сегодня у них забирают этот ресурс — а вы им не компенсируете в полном объёме. Об этом речь», — отметил Володин.