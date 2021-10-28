Москва, , 12:29 — REGNUM В Москве 28 октября объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает сайт Гидрометцентра России.

Туман Цитата из м/ф «Ёжик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР

Причина опасности — сильный туман, который, по прогнозу синоптиков, может окутать столицу с 21:00 28 октября до 21:00 29 октября. При этом до сегодняшнего вечера оповещения о погоде не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в предстоящие сутки прогнозируется сильный ветер порывами до 16 м/с.

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