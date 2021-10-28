Джакарта, , 12:29 — REGNUM Министр сельского хозяйства Индонезии Сяхрул Ясин Лимпо призвал министров сельского и лесного хозяйства стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приложить усилия для восстановления после пандемии, особенно в области обеспечения продовольственной безопасности в Юго-Восточной Азии, сообщает Antara.

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Министр сельского хозяйства пояснил, что за последние два года Индонезия предприняла различные шаги для крупных структурных реформ, одной из которых стало издание закона о создании рабочих мест.

Благодаря упорной работе каждой страны по преодолению пандемии различные международные организации предсказывают, что рост экономики АСЕАН начнут демонстрировать тенденцию к восстановлению.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия готова провести четвертое заседание конференции сторон COP4 в рамках усилий правительства по решению проблемы ртути.

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