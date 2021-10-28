Рязань, , 12:30 — REGNUM Уголовное дело по факту похищения 14-летней девочки возбуждено в Ряжске Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следственный комитет Nnovgorod.sledcom.ru

Установлено, что вечером 26 октября к школьнице на улице подошёл неизвестный мужчина. У них состоялся словесный конфликт, после чего он силой затолкал девочку в багажник своего автомобиля. Подозреваемый уехал в сторону села Нагорное.

Девочке удалось перелезть в салон автомобиля и выскочить из него через заднюю пассажирскую дверь. У неё ссадины, её здоровью ничего не угрожает.

Правоохранительные органы ведут поиски подозреваемого в похищении.