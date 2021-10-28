Магнитогорск, Челябинская область, , 12:24 — REGNUM Осуждённый в Магнитогорске Челябинской области бывший глава отдела Ростехнадзора вернёт полученные взятки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Коррупция

Chris Potter

Осуждён он был 12 ноября 2020 года. Ленинский райсуд города признал его виновным в получении денег от бизнесмена и представителей четырёх фирм. Общая сумма составила 902 500 рублей. Прокуратура потребоовала уплатить эти деньги в бюджет. И Гагаринский райсуд Москвы удовлетворил эти требования.

Отметим, подобный случай взыскания взяток в бюджет далеко не первый. Надзорные органы регулярно выступают с такими требованиями к уже осуждённым коррупционерам, и суды, как правило, идут им навстречу.