В Липецкой области усилят контроль за масочным режимом в транспорте

Липецк, 28 октября 2021, 12:23 — REGNUM В Липецкой области усилится контроль за соблюдением масочного режима в пассажирских автобусах, на вокзалах и в аэропорту. Как сообщает ИА REGNUM, такое поручение дал глава региона Игорь Артамонов на встрече с руководителями транспортных предприятий и перевозчиками.
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Артамонов отметил важность санитарных мер безопасности, особенно в городских маршрутных автобусах, для нормализации ситуации с заболеваемостью COVID-19.
В ходе встречи отмечалось, что нарушители масочного режима будут строго наказываться. За это предусмотрены значительные штрафы.