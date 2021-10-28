Пермь, 28 октября 2021, 12:23 — REGNUM Медучреждения в Пермском крае испытывают кадровые голод. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин 28 октября во время бюджетного послания депутатам Законодательного собрания, сообщают СМИ.

Будущие медики
Будущие медики
(сс) jennycepeda

Глава регионе отметил, что в Прикамье нет сложностей с материальным обеспечением больниц и увеличением количества коек. Ключевой проблемой назван дефицит медперсонала.

Для решения этого вопроса в муниципальных образованиях с наиболее низкой обеспеченностью врачами и средними медицинскими работниками на 2022−2024 годы предусмотрены дополнительные меры поддержки. Ежегодно будут выделять по 120 млн рублей.

Для привлечения медкадров планируют расширить программу поддержки молодых специалистов, устанавливая стипендии, осуществляя целевой студентов-медиков, обеспечивая медицинских специалистов жильем.

В ближайшие три года на сферу здравоохранения из бюджета Пермского края намерены выделить 191 млрд рублей, увеличение финансирования отрасли составит 14%. В планах строительство 30 объектов здравоохранения.