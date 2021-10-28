Пермь, 28 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Медучреждения в Пермском крае испытывают кадровые голод. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин 28 октября во время бюджетного послания депутатам Законодательного собрания, сообщают СМИ.

(сс) jennycepeda Будущие медики

Глава регионе отметил, что в Прикамье нет сложностей с материальным обеспечением больниц и увеличением количества коек. Ключевой проблемой назван дефицит медперсонала.

Для решения этого вопроса в муниципальных образованиях с наиболее низкой обеспеченностью врачами и средними медицинскими работниками на 2022−2024 годы предусмотрены дополнительные меры поддержки. Ежегодно будут выделять по 120 млн рублей.

Для привлечения медкадров планируют расширить программу поддержки молодых специалистов, устанавливая стипендии, осуществляя целевой студентов-медиков, обеспечивая медицинских специалистов жильем.

В ближайшие три года на сферу здравоохранения из бюджета Пермского края намерены выделить 191 млрд рублей, увеличение финансирования отрасли составит 14%. В планах строительство 30 объектов здравоохранения.