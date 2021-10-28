Тбилиси, , 12:22 — REGNUM Политический кризис, который разразился в Грузии, может стать препятствием для того, чтобы страну приняли в НАТО. Об этом грузинскому подразделению «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) сказал бывший генеральный Секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

Андерс фог Расмуссен Nato.int

«Текущий политический кризис могут использовать против вступления Грузии в Альянс теми членами НАТО, которые уже настроены скептически. Они могут использовать внутренние противостояния в качестве ещё одного аргумента для того, почему Грузию не нужно приглашать в НАТО», — сказал Расмуссен.

Он рекомендовал правительству Грузии найти способ стабилизировать ситуацию в стране. Также Расмуссен критически отозвался об аресте бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. По мнению экс-генсека НАТО, это вызывает «дополнительные вопросы» в западных странах.

Напомним, политический кризис в Грузии начался осенью 2020 года, когда оппозиционные партии не признали итоги выборов в парламент страны и объявили ему бойкот. В апреле 2021 года ситуация начала стабилизироваться. В конце сентября в Грузию проник Саакашвили. Его отправили в тюрьму, так как он на родине заочно был осуждён по ряду преступлений. После этого ситуация в стране снова стала накаляться.

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