Самара, 28 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Понижение температуры воздуха до отрицательных значений ожидается в Самарской области. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что 29 ноября в регионе ожидаются дожди с мокрым снегом. Ночью температура может опуститься до 0 °C, а днем может потеплеть до +8 °C.

Отмечается, что ночью 30 ноября в регионе столбик термометра может упасть до отметки —4 °C, нем температура может прогреться до +10 °C. В этот день осадков не ожидается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 18 метров в секунду.