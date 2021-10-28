Москва, , 12:19 — REGNUM Фонд национального благосостояния выполняет важную функцию стабилизации курса рубля, поэтому финансирование из ФНБ текущих расходов бюджета не всегда оправдано. Об этом 28 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы во многом зависим от нефтегазовых доходов. Поэтому если у нас не будет резерва на случай изменения внешнеэкономической ситуации, не будет и устойчивости бюджетной конструкции. Не будет устойчивости бюджетной конструкции, деньги на заимствования и расходы на обслуживание возрастут для федерального бюджета, поскольку риски на наши облигации увеличатся», — заявил Силуанов.

«Фонд национального благосостояния служит и для того, чтобы, изымая конъюнктурные нефтегазовые доходы, мы стабилизировали курс рубля. Большие притоки валюты в страну укрепляют рубль. Сокращение цен на внешних рынках на наши экспортные энергоносители приводит к тому, что рубль ослабляется. Такие качели невозможны для планирования внешнеэкономической деятельности участников», — указал он.