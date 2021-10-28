Краснодар, , 12:17 — REGNUM Крупный пожар в трёхэтажном здании магазина в городе Краснодаре локализован по данным на 12:02 28 октября, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России

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«Порядка 150 человек привлечено к ликвидации пожара в Краснодаре на ул. Уральская. Горит 3-й этаж магазина на площади 1500 кв. м. В 12:02 пожар локализован», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в трёхэтажном здании магазина хозтоваров на улице Уральской поступило в 11:07, горение происходило на первом этаже. В 11:15 был объявлен ранг пожара №3, в 11:31 объявлен ранг пожара №4, площадь возгорания составляет 1500 кв.м.

В результате пожара никто не погиб, пострадавших также нет.

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