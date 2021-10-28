Минск, 28 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Потери белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за ограничений, введённых Западом, достигли $80 млн. Об этом заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров сообщил 28 октября во время выступления в парламенте.

Naftan.by ОАО «Нафтан»

Он выразил сожаление из-за того, что санкционная ситуация продлится долго. В дальнейшем она может стать ощутимой для экономики.

«Приведу пример: потери только наших НПЗ в результате санкционных мер уже составили $80 млн», — приводит слова Назарова БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры стран Евросоюза объявили о решении срочно ввести против Белоруссии новые санкции из-за ситуации с мигрантами.

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