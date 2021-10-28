Москва, , 12:15 — REGNUM В период нерабочих дней, введенных в России из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, родители школьников младших классов заявили, их дети чаще всего будут предоставлены сами себе (38%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Пустые улицы города Руслан Шамуков © ИА REGNUM

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За детьми дошкольного возраста будет присматривать неработающий родитель, взявший отпуск, отгулы или находится на «удаленке» (31%). 27% родителей школьников начальных классов планируют оставить детей в нерабочий период на бабушек, дедушек или родственников.

Будут присматривать за своими детьми по очереди 24% родителей. На работу с собой будут брать детей 2% граждан. Планируют оставить детей няне, друзьям семьи или соседями ещё 2%. Пока не решили, с кем оставят детей в нерабочие дни 20% родителей.

Опрос проведен 25—27 октября 2021 года. Опрошены 500 работающих родителей в 138 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, российским гражданам стоит ограничить контакты и воздержаться от поездок в период нерабочих дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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