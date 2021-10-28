Сеул, , 12:11 — REGNUM Южная Корея и США могут иметь «несколько разные точки зрения» на документальное подтверждение окончания Корейской войны (1950−1953 гг.), однако эти точки зрения не следует рассматривать как «расхождение во взглядах». Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителя администрации южнокорейского президента Пак Су Хён.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 28 октября после того, как советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о том, что Сеул и Вашингтон могут иметь несколько разные взгляды на последовательность шагов по возвращению КНДР за стол переговоров.

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«Замечания американского представителя вполне ожидаемы», — сказал представитель администрации главы Южной Кореи.

Он также посоветовал воздержаться от «поспешных» ожиданий от усилий правительства по установлению прочного мира на Корейском полуострове, в том числе, посредством объявления о прекращении войны с Пхеньяном.