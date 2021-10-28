Новосибирск, , 12:12 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3356 пациентов, в том числе 47 детей. Об этом сегодня, 28 октября, сообщил оперативный штаб региона.

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Уточняется, что в отделениях реанимации находятся 279 человек, на ИВЛ — 40 пациентов.

Всего в регионе проведено 2 710 710 тестов на коронавирус.

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