Москва, 28 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Торговая сеть «Пятёрочка» объединит усилия с другими участниками Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), чтобы повысить качество и расширить ассортимент категории собственных торговых марок (СТМ) — соков, безалкогольных напитков, минеральных вод и бутилированной питьевой воды. Ритейлер первым из аналогичных компаний на российском рынке стал членом ассоциации «Союзнапитки».

«Пятерочка» «Пятерочка» стала членом ассоциации «Союзнапитки»

В организации считают, что членство «Пятёрочки» создаст для индустрии и ритейла дополнительные возможности для поступательного развития, совершенствования рынка торговли и повышения уровня сервиса.

В том числе благодаря этому, «Пятёрочка» сможет максимально оперативно получать информацию о том, что происходит внутри отрасли. Это позволит отслеживать выпускаемой качество продукции, все происходящие изменения в технологиях, выявлять новые методы фальсификации, а при выявлении любого несоответствия стандартам максимально оперативно реагировать, проверяя продукцию на своей полке и отказываясь от реализации продукции недобросовестных производителей и сотрудничества с ними.

По словам директора департамента «Собственная торговая марка» торговой сети «Пятёрочка» Леонида Виленского, свежесть и качество остаются для торговой сети одной из ключевых ценностей.

«Мы уже реализуем много различных инициатив, чтобы обеспечить наших гостей лучшими продуктами по доступным ценам и заслужить их доверие. Мы предъявляем строгие требования к производителям СТМ и осуществляем регулярный контроль, совершенствуем операционные процессы на РЦ и в магазинах, внедряем инновации, а также вовлекаем гостей в проверку товаров в рамках программы «Обратная связь». Членство в ассоциации — ещё один шаг в этом направлении», — отметил он.

В компании также отметили, что в рамках взаимодействия с партнёрами по ассоциации для профильных сотрудников сети будет разработана специальная программа обучения. Ключевыми темами станут вопросы идентификации, технологии, методы фальсификации продукции, органолептическая оценка и т.п.