Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Бывший глава администрации Колпинского района Северной столицы Анатолий Повелий распоряжением губернатора назначен на пост вице-губернатора и члена правительства Санкт-Петербурга, сообщили 28 октября в Смольном.

Gov.spb.ru Анатолий Повелий

Днем ранее, 27 октября, депутаты Законодательного собрания подавляющим большинством голосов согласовали это назначение по представлению губернатора Александра Беглова.

Анатолий Повелий в новой должности будет контролировать и координировать деятельность Жилищного комитета, комитета по благоустройству, Государственной административно-технической инспекции, Государственной жилищной инспекции, Государственной технической инспекции и администраций районов Санкт-Петербурга.

Временно исполняющим обязанности главы администрации Колпинского района с 28 октября назначена заместителя главы администрации района Юлия Логвиненко.