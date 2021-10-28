Минск, 28 октября 2021, 12:10 — REGNUM Белоруссия и Россия будут действовать жестко из-за милитаризации вдоль западных границ республики, у них есть что продвинуть ближе к границам, особенно у РФ. Об этом 28 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, с нелегальной миграцией «поляки на границе с Белоруссией будут бороться с помощью танков «Леопард», просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к границам».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что Варшава доведёт численность охраняющих границу с Белоруссией военнослужащих до 10 тыс. человек.
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