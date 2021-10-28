Киев, 28 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил провести заочное досудебное расследование в отношении бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета. Об этом сообщает 28 октября агентство «Украинские новости».

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Специальным расследованием займутся Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Эти ведомства ранее подали соответствующее ходатайство.

В июне ВАКС принял решение о заочном аресте Дубилета — фигуранта, как сообщало ИА REGNUM, двух уголовных дел о растрате денег Приватбанка. Адвокаты Дубилета утверждают, что у него есть израильское гражданство, а приехать на Украину он не может из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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