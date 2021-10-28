Соль-Илецк, Оренбургская область, 28 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области конкурсная комиссия утвердила список кандидатов на место главы муниципалитета, сообщает пресс-служба местной администрации.

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Желание стать мэром Соль-Илецка изъявили семь человек: заместитель директора ООО «Солёные озёра» Александр Романов, бывший заместитель главы администрации Соль-Илецкого городского округа по социальным вопросам Игорь Грабров, директор ММПП ЖКХ Владимир Дубровин, бывший управляющий допофисом Россельхозбанка Валерий Митрошин, заместитель директора ММПП ЖКХ Владимир Полосухин, заместитель директора по корпоративной безопасности ООО «НСК» Александр Кандалов и председатель Совета депутатов Соль-Илецкого городского округа Николай Кузьмин.

Заседание, на котором утверждался список кандидатов, прошло 28 октября в режиме видеоконференцсвязи.

Добавим, приём документов от кандидатов завершился 27 октября. Следующим этапом конкурсных процедур станет проверка документов, поступивших от кандидатов.

Напомним, конкурс на должность мэра Соль-Илецка проводится в связи с тем, что полномочия Алексея Кузьмина как главы города истекают.