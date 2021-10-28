Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Движение по трамвайным путям на Бухарестской улице Петербурга, где утром столкнулись два трамвая, восстановлено. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Пресс-служба прокуратуры СПб Вид из салона одного из трамваев попавших в ДТП

"Движение трамвайных маршрутов №№ 25, 43, 45, 49 восстановлено по действующим трассам», — сообщает пресс-служба.

Напомним, ДТП произошло 28 октября 2021 года около 09:45 на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы. По предварительным данным, водителю одного из трамваев стало плохо. В результате ДТП пострадали 16 пассажиров, которые были госпитализированы в больницы города. По данному факту начато предварительное расследование.