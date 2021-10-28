Грозный, , 12:07 — REGNUM В Чечне не состоятся Дни Эрмитажа. Их открытие пришлось перенести на другой срок из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщили 28 октября в пресс-службе одного из главных музеев страны.

Эрмитаж Alex «Florstein» Fedorov

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«Открытие Дней Эрмитажа в Грозном перенесли с 28 октября на неопределенный срок из-за ухудшения ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Напомним, Дни Эрмитажа должны были впервые пройти в Грозном 27−29 октября. В рамках мероприятия планировалось провести выставку шедевров восточного и западноевропейского оружия из коллекций музея и виртуальные лекции и экскурсии по залам Эрмитажа.

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