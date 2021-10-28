Москва, , 12:05 — REGNUM В России выделят 90 млрд рублей в 2022 года на дотации на сбалансированность бюджетов регионов. Об этом 28 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Силуанов пенсия Иван Юдинцев © ИА REGNUM

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«Майские указы… у нас есть источник дотаций на сбалансированность для поддержки регионов, которые имеют трудности с выполнением своих текущих первоочередных обязательств. И на следующие годы этот источник сохранится», — заявил Силуанов.

«90 млрд рублей — дотации на сбалансированность. Будем вместе смотреть нуждающиеся регионы и оказывать помощь», — указал он.

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