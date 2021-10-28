Москва, 28 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Регионы не должны страдать от последствий изменений закона по консолидированным группам налогоплательщиков (КГН), необходимо субъектам РФ компенсировать выпадающие доходы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к главе Минфина Антону Силуанову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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"Вы нас готовите к 2023 году… Если хотите, готовя нас к тому, что тема с КГН продолжится. Тогда давайте возьмем и компенсируем регионам то, что теряют. Эти созданные консолидированные группы налогоплательщиков забирают ресурсы с одних регионов и направляют их в другие, либо засчитывают прибыль в одних регионах, там, где у них минуса. Давайте этот вопрос обсудим», — сказал Володин.

Он привел примеры двух регионов России, которые пострадали от реализации норм о КГН.

«Наглядный пример Астраханской области. У нее был сбалансированный бюджет. Такой же пример с Оренбургской областью. Но после принятия закона о КГН они потеряли часть дохода от «Газпрома», нефтяных компаний. В итоге не получили то, что раньше имели за счет собственных источников и у них сегодня бюджет дотационный. Регионы от этого не должны страдать», — уверен спикер Госдумы.

Силуанов допустил отказ от КГН в 2023 году.