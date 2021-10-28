Ижевск, , 12:03 — REGNUM В Ижевске начали проводить изыскания для оценки состояния главного корпуса Оружейного завода. Об этом сообщает администрация города.

Главный корпус Оружейного завода в Ижевске Пресс-служба администрации Ижевска

До настоящего момента выполнены лазерные замеры объекта.

Работы выполняет лаборатория технической экспертизы «А1 Эксперт» (Ростов-на-Дону). По контракту они должны завершится до 31 июля 2022 года. После чего планируется приступить к разработке проектной документации и установлению состава и сроков работ.

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Как сообщало ИА REGNUM, стоимость научных изысканий по оценке состояния памятника промышленной архитектуры составит 28,5 млн рублей. Средства выделяются из бюджета Удмуртии Ростовская компания ранее работала на проектах в Государственной Третьяковской галерее, администрации губернатора Санкт-Петербурга, Джума-мечети в Дербенте, которая внесена в реестр культурного наследия ЮНЕСКО.

Глава Удмуртии Александр Бречалов ранее говорил, что в следующем году республика готова выделить из бюджета средства на проект реконструкции одного из лучших произведений мирового промышленного зодчества. После разработки проекта, уже в 2023 году, планируется подать заявку на включение реконструкции главного корпуса Оружейного завода в Федеральную адресную инвестиционную программу.

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