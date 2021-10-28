Москва, , 12:01 — REGNUM Федеральный центр продолжил оказывают поддержку в развитии инфраструктуры субъектам РФ. Об этом 28 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы готовы индексировать ежегодно фонд выравнивания (бюджетной обеспеченности регионов — прим.). Мы продолжим помогать инфраструктурно регионам, и первая часть кредитов распределена и будет выделена. Мы теперь уже работаем над второй соответствующей частью — это позволяет высвободить ресурсы субъектов РФ на инфраструктурные мероприятия, заместив их федеральным финансированием», — заявил Силуанов.

«Лекарственные средства — 250 млрд рублей у нас на лекарственные средства предусмотрено. Мы видим потребности наших людей в дополнительном лекарственном обеспечении, и правительство РФ приняло решение о централизованной закупке и передаче в субъекты РФ дополнительных средств на лекарства против ковида», — продолжил он.