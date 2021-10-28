* ИГ — запрещённая в России организация

Берлин, 28 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Спецоперацию против предполагаемых сторонников группировки террористов «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Дюрен немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия провела полиция ФРГ, в числе подозреваемых два немецко-российских гражданина. Об этом 28 октября сообщается в совместном заявлении генпрокуратуры Дюссельдорфа и полиции Кельна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«По подозрению в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству, в отношении пяти подозреваемых в возрасте от 16 до 22 лет, проживающих в районе Дюрен, около 350 сотрудников полиции… сегодня произвели обыск… пяти объектов. Двое подозреваемых (16 и 17 лет) имеют гражданство Германии и РФ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что два человека из числа подозреваемых в возрасте 16 и 22 лет — граждане ФРГ и еще один — 18-летний турецкий гражданин. При этом отмечается, что всех указанных лиц подозревают в использовании пропагандистских материалов указанной террористической группировки для подготовки к теракту.

Кроме того, уточняется, что подозреваемые не были задержаны. В то же время, дополнительная информация не приводится, так как в данном случае речь идет о расследовании против несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали в Мурманской области вооруженного сторонника террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).