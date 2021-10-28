Ставрополь, , 11:59 — REGNUM На Ставрополье, несмотря на рост числа привитых граждан, увеличивается и число новых выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки были подтверждены тесты на COVID-19 у 424 человек, что стало новым антирекордом по краю, сообщили 28 октября в федеральном оперативном штабе.

Вакцинация Yarregion.ru

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Между тем увеличилось и число привитых. Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 27 октября привились 805 944 человек, вторым — 740 721 человек. Активность граждан резко выросла за последние дни. Так, в течение предыдущих суток в кабинеты по вакцинации от коронавируса пришли 9585 жителей края.

Всего на Ставрополье являются носителями коронавируса уже 96 450 человек. Выздоровели из них 75 557 пациентов. Не удалось спасти врачам 3918 человек.