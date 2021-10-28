Джакарта, 28 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Индонезия готова провести четвертое заседание конференции сторон COP4 в рамках усилий правительства по решению проблемы ртути, сообщает CNN Indonesia.

Bionerd Переливание ртути из сосуда в сосуд

Целью Минаматской конвенции о ртути является защита здоровья человека и безопасности окружающей среды от выбросов ртути и соединений ртути, которые возникают в результате деятельности человека. Конвенция имеет мандат на ограничение, контроль и устранение использования ртути.

COP4 пройдет в два этапа. Первый этап пройдет в режиме онлайн с 1 по 5 ноября 2021 года. Затем второй этап планируется провести 21−25 марта 2022 года на Бали.

Стороны обсудят список ртутьсодержащих товаров, которые должны быть запрещены, а также борьбу с незаконной торговлей ртутью.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразила озабоченность по поводу ряда тревожных действий и серьезных инцидентов, которые все чаще происходят в Южно-Китайском море.