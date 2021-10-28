Биробиджан, 28 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. На заседании Заксобрания Еврейской автономии депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете продавать несовершеннолетним товары, содержащие сжиженный углеводородный газ, в том числе зажигалки. О том, что эта инициатива получила одобрение, корреспонденту ИА REGNUM сообщили 26 октября в пресс-службе регионального парламента.

Josch13 Зажигалка

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Народные избранники также готовят обращение в ассоциацию"Дальний Восток и Забайкалье», цель которой — создать законодательную базу для наказания тех, кто продаёт детям насвай.

«В настоящее время административная ответственность в виде штрафа предусмотрена только за розничную или оптовую продажу насвая, то есть за официальную торговлю. Но этого явно недостаточно! Нужно юридически закрепить более широкое понятие — сбыт. То есть неважно — продал на дому, подарил, обменял, за реализацию в любой форме должна наступать ответственность. Только так можно пресечь широкое распространение насвая», — сказал депутат Виталий Павлюк.

«Ситуация очень серьезная. Дети травятся, а протоколов на продавцов насвая почти нет. И здесь без совместных усилий трудно будет что-то изменить», — констатировал председатель Заксобрания Роман Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, существенно повышающий штрафы за торговлю насваем и снюсом. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий будет штрафоваться на сумму 20 тыс. — 40 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц штраф составит от 40 тыс. до 70 тыс. рублей, а для юрлиц — от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.