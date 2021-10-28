Москва, , 11:57 — REGNUM Маловероятно, что в XXI веке именно ипотека может стать драйвером экономического роста России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова. Так она прокомментировала высказывание руководителя Сбербанка Германа Грефа об ипотеке как драйвере экономического роста.

Ипотека

«Драйвером экономического роста традиционно считаются новые технологии, инновации, рост реальных располагаемых доходов населения. Однако маловероятно, что в XXI веке именно ипотека может стать драйвером экономического роста, — сказала Седова. — Ипотека может стимулировать развитие строительной сферы, однако не может являться драйвером для развития всей экономики, особенно если учесть, что в странах с высоким уровнем жизни и устойчивыми темпами экономического развития стимулом будут улучшение факторов производства и совершенствование технологий производства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф заявил, что ускорение в РФ ипотечного кредитования не соответствует среднемировому уровню для сопоставимых по ВВП стран.