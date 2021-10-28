Ереван, , 12:04 — REGNUM Правительство Армении готово приступить к процессу демаркации и делимитации границ с Азербайджаном и ждёт положительных сигналов от Баку. Об этом секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 28 октября после заседания кабинета министров.

Армен Григорян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы готовы начать процесс делимитации и демаркации, готовы обсудить все предложения рабочей группы и ждем положительных сигналов от Азербайджана», — сказал Григорян.

Он отметил, что в этом вопросе нет продвижения вперёд, хотя в сентябре в ООН азербайджанская сторона заявила о готовности к процессу. Григорян добавил, что ясности пока нет даже в отношении датировки советских карт, которые имеют правовую основу для проведения делимитации и демаркации границы. Они напечатаны в 1920-х годах — либо в 1926, либо в 1929 году.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года под контроль Баку перешли семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов. Граница Армении с Азербайджаном стала проходить рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями, и ситуация там до сих пор напряжённая.

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