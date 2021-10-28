Ереван, 28 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Правительство Армении готово приступить к процессу демаркации и делимитации границ с Азербайджаном и ждёт положительных сигналов от Баку. Об этом секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 28 октября после заседания кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Армен Григорян

«Мы готовы начать процесс делимитации и демаркации, готовы обсудить все предложения рабочей группы и ждем положительных сигналов от Азербайджана», — сказал Григорян.

Он отметил, что в этом вопросе нет продвижения вперёд, хотя в сентябре в ООН азербайджанская сторона заявила о готовности к процессу. Григорян добавил, что ясности пока нет даже в отношении датировки советских карт, которые имеют правовую основу для проведения делимитации и демаркации границы. Они напечатаны в 1920-х годах — либо в 1926, либо в 1929 году.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года под контроль Баку перешли семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов. Граница Армении с Азербайджаном стала проходить рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями, и ситуация там до сих пор напряжённая.

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