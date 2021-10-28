Москва, , 11:55 — REGNUM В России готовятся к внедрению инновационных продуктов, которые вызовут новый интерес населения к учреждениям культуры. Об этом 28 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В следующем году мы запускаем новый, и даже в этом году получат развитие новые инновационные продукты в культуре. Это «пушкинская карта» — хороший инструмент, когда школьник может, получив эту карту, бесплатно в течение года посещать учреждения культуры, сделав соответствующие заявки в онлайн-режиме», — заявил Силуанов.

«Это позволит сделать доступнее наши учреждения, позволит повысить посещаемость этих учреждений. Мы считаем, что это очень хорошо сработает. И таких примеров много. Мы направляем деньги на культуру — 155 млрд рублей из федерального бюджета, что почти на 30 млрд больше, чем в предыдущие годы», — указал он.

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