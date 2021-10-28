Краснодар, 28 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Трёхэтажное здание магазина горит в Краснодаре, сообщение о пожаре поступило в 11:07 28 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар

Пожар произошёл в трёхэтажном здании крупного хозяйственного магазина на улице Уральской, по данным на 11:13 огнём охвачено около 500 кв.м.

Развернут штаб пожаротушения, на месте пожара работает 68 сотрудников МЧС, привлечено 17 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 октября в промзоне в Советском районе Воронежа тушили крупны пожар — загорелись строительные поддоны, пожарным удалось не подпустить огонь к припаркованным бензовозам.