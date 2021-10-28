Кишинёв, , 11:54 — REGNUM Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Молдавии решила продлить в республике режим чрезвычайного положения (ЧП) в области здравоохранения. Текст постановления был обнародован 28 октября на сайте ведомства.

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Сообщается, что режим ЧП продлён до 30 ноября. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране его можно будет отменить раньше.

В ведомстве отметили, что все карантинные меры, которые действовали на данный момент, продлеваются. В стране в массовых мероприятиях разрешается участвовать только при наличии ковид-паспорта или справки о прохождении теста на коронавирус. Это правило также действует для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов.

С 8 ноября в Молдавии запрещается проводить свадьбы поминок и другие массовые застолья. До 8 ноября в них допускается участие не более 50 человек в помещении и не более 100 человек на улице.

Стоит отметить, что в Молдавии в последние дни в сутки регистрируют более 300 новых случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения. В связи этим по всей республике действует «красный код» по эпидемиологической опасности.

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