Оренбург, 28 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Оренбурге местная жительница пытались в судебном порядке добиться наследования единовременной выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Однако женщина проиграла дело в двух судебных инстанциях, сообщат пресс-служба Оренбургского областного суда

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Оренбурженка требовала взыскать 75 тыс. рублей, считая, что она имеет право их наследовать, так как Указ о единовременной выплате в честь 75-летия Победы был издан в период жизни её матери, которая являлась ветераном и вдовой фронтовика.

В свою очередь, суд указал, что положения Указа президента России «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» направлены на улучшение материального обеспечения лиц, обладающих особым правовым статусом, непосредственно связанным с событиями 1941 — 1945 годов, и право на выплату неразрывно связано с личностью получателя. Выплата не может входить в состав наследственной массы.

Оренбурженке отказали в удовлетворении требований в суде и первой инстанции, и апелляционной.