Кемерово, , 11:55 — REGNUM Руководителям предприятий Кемеровской области рекомендовано увеличить зарплаты рядовых сотрудников. С таким предложением на совещании в администрации правительства Кузбасса сегодня, 28 октября, выступил губернатор Сергей Цивилев.

Здание администрации Кемеровской области Saproj

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«Для Кузбасса и его жителей последние три года были крайне тяжелыми. Наша экономика серьёзно пострадала от угольного кризиса, на который наложилась пандемия коронавируса. Сейчас угольный кризис заканчивается, беспрецедентную поддержку Кузбассу оказывают президент Владимир Путин и правительство Российской Федерации. Эти факторы обязательно дадут положительные эффекты в будущем. Но людям нужна помощь сегодня, поддержка здесь и сейчас. Еще раз подчеркиваю: все условия для работы предприятий даже в это сложное время правительством Кузбасса созданы. Поэтому я не просто обращаюсь с призывом, я настаиваю, чтобы жителям Кузбасса была оказана поддержка сейчас, в это тяжелое время», — сказал Цивилев.

Региональным минтруда и минпромторгу Сергей Цивилев поручил контролировать ситуацию с увеличением заработных плат рядовым сотрудникам.